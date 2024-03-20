Zao Fox Village (лисья деревня) – это заповедник для лис в Японии. Здесь живут более 100 животных шести видов.
Лисы свободно ходят по территории и не боятся людей. Туристы могут их покормить. Корм продаётся здесь же, но надо соблюдать правила: нельзя кормить лис внутри клеток, еду нужно бросать, а не кормить зверей с рук.
Некоторые лисы ходят за посетителями по пятам в надежде получить добавку.
Иногда животные подходят очень близко к человеку. Гладить их нельзя – могут укусить.
«Некоторые лисы подходят к нам с большим интересом, а некоторые хотят остаться незамеченными. Многие ведут себя тихо или просто спят», – рассказала гостья лисьей деревни.
Чем туристов привлекает лисья деревня в Японии
Zao Fox Village (лисья деревня) – это заповедник для лис в Японии. Здесь живут более 100 животных шести видов.