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Телеканал NTD

Чем туристов привлекает лисья деревня в Японии

Чем туристов привлекает лисья деревня в Японии
Чем туристов привлекает лисья деревня в Японии

Zao Fox Village (лисья деревня) – это заповедник для лис в Японии. Здесь живут более 100 животных шести видов.

Лисы свободно ходят по территории и не боятся людей. Туристы могут их покормить. Корм продаётся здесь же, но надо соблюдать правила: нельзя кормить лис внутри клеток, еду нужно бросать, а не кормить зверей с рук.

Некоторые лисы ходят за посетителями по пятам в надежде получить добавку.

Иногда животные подходят очень близко к человеку. Гладить их нельзя – могут укусить.

«Некоторые лисы подходят к нам с большим интересом, а некоторые хотят остаться незамеченными. Многие ведут себя тихо или просто спят», – рассказала гостья лисьей деревни.

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