Деревня Гитхорн в провинции Оверэйссел в Нидерландах похожа на сказочную. Здесь нет привычных дорог и машин. Вместо них каналы и лодки.
Гитхорн основали в 1230 году беженцы с юга страны. В болотистой местности они нашли сотни козьих рогов (гитехорнов), оставшихся после наводнения. Отсюда и название деревни.
Первые жители обнаружили торфяные залежи. После добычи полезного ископаемого образовались ямы, которые постепенно превратились в озёра. Их соединили каналами.
В старой части Гитхорна нет ни дорог, ни современного транспортного сообщения – только каналы, а также мосты. Их 176. По деревне передвигаются пешком или на лодках.
По воде скользят лодки с бесшумными электромоторами. Лодки рассчитаны на двух-трёх человек и особых навыков управления не требуется. Здесь 90 километров водных путей для лодок. Их можно взять напрокат. Туристы бронируют круизы заранее, поскольку количество отправлений в день ограничено.
Рядом с каналами проложены пешеходные и велосипедные дорожки. В деревне есть несколько кафе и ресторанов.
В Гитхорне очень тихо и спокойно: «Самый громкий звук – это кряканье утки или другой шум, который создают птицы», – говорится на сайте деревни. Звучит сказочно!
Чем сказочная деревня в Нидерландах привлекает туристов
Деревня Гитхорн в провинции Оверэйссел в Нидерландах похожа на сказочную. Здесь нет привычных дорог и машин. Вместо них каналы и лодки.