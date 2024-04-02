Фехтование даёт надежду молодёжи из бедных районов столицы Кении

Улица в бедном районе Найроби стала ареной для этих поклонников фехтования. Молодые кенийцы постоянно приходят сюда, чтобы поупражняться и отточить мастерство. И для них это не просто увлечение, а способ жить достойно.

Мбуру Ваньойке тренирует национальную сборную Кении по фехтованию. А несколько лет назад ещё был членом банды. После трагичной гибели двух друзей решил, что больше нельзя падать в пропасть.

[Мбуру Ваньойке, тренер]:

«Я был связан с преступностью, а это погружает в изоляцию. Это отделяет от общества, и начинаются депрессия и стресс. И я выбрал фехтование как способ вырваться из-под контроля и отказаться от такого образа жизни».

Мбуру учился фехтованию в ЮАР. Три года назад основал клуб в Найроби. Теперь сюда приходят десятки молодых людей, включая девушек. Главное требование – быть честным и любить дисциплину.

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[Джемима Нджери, фехтовальщица]:

«Меня окружали плохие компании, но теперь я занимаюсь фехтованием. Это не оставляет места для скуки. И это самое лучшее для меня, потому что я теперь счастлива». [Аллен Грейс, фехтовальщица]:

«Не могу представить себя без этого спорта, поскольку благодаря ему я всегда занята. В моём районе многие становятся мамами в подростковом возрасте. И это не лучшая жизнь».

Клубу пока не хватает финансирования, но это никого не останавливает.

[Мбуру Ваньойке, тренер]:

«Иногда сложно соперничать с иностранными спортсменами, которых всем обеспечивают. Но мы просто идём вперёд с воодушевлением и большим желанием. <…> Мы не жалуемся на то, что нам не хватает инвентаря, а используем то, что есть, и вкладываем в фехтование всю свою страсть».

В клубе уже подготовили 15 талантливых фехтовальщиков. Они вошли в сборную Кении. В этом году будут представлять страну на отборочных соревнованиях к Африканским играм в Алжире.

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