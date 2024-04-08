Новое поле тюльпанов привлекает туристов на юге Англии
Сотни туристов съезжаются на юг Англии, чтобы увидеть живописное поле тюльпанов. Оно расцвело впервые. Здесь более..
Дата загрузки: 2024-04-09
Сотни туристов съезжаются на юг Англии, чтобы увидеть живописное поле тюльпанов. Оно расцвело впервые. Здесь более миллиона цветов.
«Мы увидели, как в США создают поля тюльпанов, чтобы развивать сельскохозяйственный туризм. Мы стали думать, есть ли смысл заниматься этим здесь, возможно ли это вообще. Больше всего людей привлекают пейзаж и возможность сделать фото, а также побыть на природе».
«Если бы мы использовали традиционный метод, то посадили бы полмиллиона луковиц тюльпанов в ноябре. Но у нас на ферме обычно довольно влажно, земля мокрая, почва не была готова. Нам посоветовали посеять траву, что мы и сделали летом, а затем посадить в неё луковицы тюльпанов».
Как сообщают местные СМИ, на поле можно увидеть тюльпаны ста разных сортов.
Ферма «Таллис» находится недалеко от города Кроли в графстве Западный Суссекс. Тюльпаны здесь самых разных форм и цветов.[Стюарт Бир, владелец фермы]:
«Мы увидели, как в США создают поля тюльпанов, чтобы развивать сельскохозяйственный туризм. Мы стали думать, есть ли смысл заниматься этим здесь, возможно ли это вообще. Больше всего людей привлекают пейзаж и возможность сделать фото, а также побыть на природе».
При этом просто высадить тюльпаны на холмах владелец не мог. Ему пришлось пойти на хитрость.[Стюарт Бир, владелец фермы]:
«Если бы мы использовали традиционный метод, то посадили бы полмиллиона луковиц тюльпанов в ноябре. Но у нас на ферме обычно довольно влажно, земля мокрая, почва не была готова. Нам посоветовали посеять траву, что мы и сделали летом, а затем посадить в неё луковицы тюльпанов».
Как сообщают местные СМИ, на поле можно увидеть тюльпаны ста разных сортов.
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