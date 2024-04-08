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Новое поле тюльпанов привлекает туристов на юге Англии

Новое поле тюльпанов привлекает туристов на юге Англии

Сотни туристов съезжаются на юг Англии, чтобы увидеть живописное поле тюльпанов. Оно расцвело впервые. Здесь более..

Дата загрузки: 2024-04-09

Новое поле тюльпанов привлекает туристов на юге Англии
Сотни туристов съезжаются на юг Англии, чтобы увидеть живописное поле тюльпанов. Оно расцвело впервые. Здесь более миллиона цветов.

Ферма «Таллис» находится недалеко от города Кроли в графстве Западный Суссекс. Тюльпаны здесь самых разных форм и цветов.

[Стюарт Бир, владелец фермы]:
«Мы увидели, как в США создают поля тюльпанов, чтобы развивать сельскохозяйственный туризм. Мы стали думать, есть ли смысл заниматься этим здесь, возможно ли это вообще. Больше всего людей привлекают пейзаж и возможность сделать фото, а также побыть на природе».

При этом просто высадить тюльпаны на холмах владелец не мог. Ему пришлось пойти на хитрость.

[Стюарт Бир, владелец фермы]:
«Если бы мы использовали традиционный метод, то посадили бы полмиллиона луковиц тюльпанов в ноябре. Но у нас на ферме обычно довольно влажно, земля мокрая, почва не была готова. Нам посоветовали посеять траву, что мы и сделали летом, а затем посадить в неё луковицы тюльпанов».

Как сообщают местные СМИ, на поле можно увидеть тюльпаны ста разных сортов.
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