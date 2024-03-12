Как полное солнечное затмение действует на птиц и животных? Это хотят выяснить американские биологи. Они планируют..

За поведением животных во время солнечного затмения понаблюдают учёные в США

Как полное солнечное затмение действует на птиц и животных? Это хотят выяснить американские биологи. Они планируют понаблюдать за питомцами зоопарка в Форт-Уэрте в Техасе. 8 апреля жители этого штата первыми в США увидят редкое астрономическое явление.

Учёные уже наблюдали за животными в Северной Каролине во время солнечного затмения в 2017 году. Некоторые питомцы местного зоопарка вели себя необычно. Например, комодский дракон обычно почти не двигается. А когда солнце скрылось, он начал бегать. Жирафы-самцы тоже проявили беспокойство. Фламинго сгрудились вокруг птенцов. А обезьяны решили, что пора спать.

[Адам Хартстоун-Роуз, профессор биологии]:

«Некоторые животные вели себя так, будто наступил вечер, и занялись обычными вечерними делами. Гориллы проводят день на улице, а на ночь их пускают в закрытый вольер. Там они ужинают и ложатся спать. А тут посреди дня всё семейство горилл подошло к вольеру, как будто наступает ночь».

Сиаманги начали петь необычные песни.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Адам Хартстоун-Роуз, профессор биологии]:

«Эти сиаманги – странные маленькие существа, похожие на гиббонов, стали издавать звуки, которых мы никогда раньше не слышали. Мы выяснили, что это значительно отличалось от тех звуков, которые они обычно издают».

Биологи будут наблюдать за теми же видами зверей и птиц, что и в 2017 году. Потом сравнят их поведение с питомцами зоопарка в Северной Каролине.

Зоопарки в штатах Индиана, Арканзас и Огайо приглашают своих гостей провести подобное исследование.

Солнечное затмение 8 апреля продлится 4 минуты 28 секунд. Сначала его увидят в Мексике, затем в США, а потом в Канаде. Частные фазы также будут видны в Гренландии, Исландии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе и на Пиренейском полуострове.

Короткая ссылка на эту страницу: