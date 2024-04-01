Как музыка помогает молодёжи не умереть со скуки в австралийской глуши

В австралийском городке Боггабилла в отдалённом районе штата Новый Южный Уэльс обычно ничего не происходит. Местный..
Дата загрузки: 2024-04-02
«В Богге особо нечего делать, поэтому в сообществе много скуки, социальной изоляции. Общины будто нет».
На улицах города довольно тихо.
Но теперь, если прислушаться, то можно уловить звуки, которые доносятся из транспортного контейнера в одном из районов города.
Продюсерская компания из Сиднея решила открыть здесь студию звукозаписи.
Бадди Хиппи сразу же присоединился к проекту в качестве куратора.[Бадди Хиппи, житель Боггабиллы]:
«Когда я открываю эту дверь, я вижу, как молодые люди выражают себя, рассказывая свою историю».
Студия звукозаписи даёт возможность местной аборигенной молодёжи выразить себя через музыку. А ещё это отличный способ не умереть со скуки.[Коби Дункан, житель Боггабиллы]:
«Я очень люблю музыку».
Работа в студии очень помогла 17-летнему Коби повысить свою самооценку и укрепить уверенность в себе.[Коби Дункан, житель Боггабиллы]:
«Это хорошо, но я всё ещё учусь не смущаться».
А кантри-исполнительница Лорен Райан говорит, что музыка помогает ей поддерживать связь со своей культурой.[Лорен Райан. кантри-исполнительница]:
«Музыка так увлекательна. Музыка так вдохновляет. Будучи представителями коренных народов, мы всегда использовали музыку как средство обучения и средство самовыражения».
А Бадди Хиппи добавляет, что с помощью музыки он может рассказывать молодёжи о культуре коренных народов Австралии ещё глубже.
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