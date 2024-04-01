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Как музыка помогает молодёжи не умереть со скуки в австралийской глуши

Как музыка помогает молодёжи не умереть со скуки в австралийской глуши

В австралийском городке Боггабилла в отдалённом районе штата Новый Южный Уэльс обычно ничего не происходит. Местный..

Дата загрузки: 2024-04-02

Как музыка помогает молодёжи не умереть со скуки в австралийской глуши
В австралийском городке Боггабилла в отдалённом районе штата Новый Южный Уэльс обычно ничего не происходит. Местный житель Бадди Хиппи, представитель коренного народа, знает это не понаслышке. Он провёл здесь всю свою юность.

[Бадди Хиппи, житель Боггабиллы]:
«В Богге особо нечего делать, поэтому в сообществе много скуки, социальной изоляции. Общины будто нет».

На улицах города довольно тихо.

Но теперь, если прислушаться, то можно уловить звуки, которые доносятся из транспортного контейнера в одном из районов города.

Продюсерская компания из Сиднея решила открыть здесь студию звукозаписи.

Бадди Хиппи сразу же присоединился к проекту в качестве куратора.

[Бадди Хиппи, житель Боггабиллы]:
«Когда я открываю эту дверь, я вижу, как молодые люди выражают себя, рассказывая свою историю».

Студия звукозаписи даёт возможность местной аборигенной молодёжи выразить себя через музыку. А ещё это отличный способ не умереть со скуки.

[Коби Дункан, житель Боггабиллы]:
«Я очень люблю музыку».

Работа в студии очень помогла 17-летнему Коби повысить свою самооценку и укрепить уверенность в себе.

[Коби Дункан, житель Боггабиллы]:
«Это хорошо, но я всё ещё учусь не смущаться».

А кантри-исполнительница Лорен Райан говорит, что музыка помогает ей поддерживать связь со своей культурой.

[Лорен Райан. кантри-исполнительница]:
«Музыка так увлекательна. Музыка так вдохновляет. Будучи представителями коренных народов, мы всегда использовали музыку как средство обучения и средство самовыражения».

А Бадди Хиппи добавляет, что с помощью музыки он может рассказывать молодёжи о культуре коренных народов Австралии ещё глубже.
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