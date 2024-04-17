Этот сад часто называют самым романтичным в мире. Находится он в пригороде Рима. А весной знаменитый..

Прогулка по самому романтичному саду в мире

[Массимо Амодио, президент фонда «Роффредо Каэтани»]:

«Природа, цветы и деревья вместе с археологическими и историческими элементами, руинами средневекового города – всё вместе это непревзойдённая гармония».

Этот сад часто называют самым романтичным в мире. Находится он в пригороде Рима. А весной знаменитый сад Нимфы становится ещё живописнее. Здесь на фоне древних построек цветёт глициния.

В эпоху Римской империи на этом месте был город Нимфа. Считают, что его назвали в честь небольшого храма, посвящённого нимфам – божествам природы в образе девушек. В 1300 году город разрушили войска римского императора Фридриха II. Оставшиеся жители покинули город.

История возрождения сада началась в 1921 году. Итальянский дворянин и дипломат Джелазио Каэтани восстановил башню и ратушу и занялся созданием сада. Растения покупал за границей во время путешествий. Обустраивать сад ему помогали члены семьи.

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Здесь растёт более 1300 различных видов растений. Способствует благоприятный микроклимат: река и скалы в районе сада создают высокую влажность, часто идут дожди.

[Массимо Амодио, президент фонда «Роффредо Каэтани»]:

«Вода – наш главный ресурс. Вода поддерживает все экологические системы, реку, сад, парк Пантанелло за пределами сада».

Полюбоваться цветущим садом приезжают и местные жители, и туристы со всего мира.

[Анна-Лидия Новак, туристка из Польши]:

«Это место впечатляет, здесь есть река и древние руины. Это великолепно». [Эльвира Трани, туристка из Италии]:

«Это потрясающе. Думаю, нет более подходящего слова, чтобы описать это. Это рай». [Викки, туристка из Китая]:

«Я ищу самый романтичный сад, поэтому я приехала сюда, чтобы увидеть его. Это очень близко к Риму. Здесь очень красиво. Много цветов и зелёный мир». [Дельфин Дешо, туристка из Франции]:

«Мы приехали сюда, потому что моя мама любит садоводство и растения. Сейчас апрель, так что погода хорошая, и деревья распускаются. Я заранее заказала билеты. Мы знали, что это будет потрясающе. Больше всего мне понравилась глициния, спускающаяся к воде рядом с руинами. Здесь также много цветущих фиалок».

К слову, гулять по саду можно только с группой в сопровождении гида по установленному маршруту.

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