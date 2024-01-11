Жители Подмосковья замерзают в квартирах из-за плохого отопления

Жители подмосковных городов и деревень замерзают в собственных квартирах. В микрорайоне «Восточный» в Электростали жалуются на..

[жительница Электростали]:

«Заморозило, немножко потеплело – батарею рвануло. Вот пожалуйста – три квартиры пострадали. И неизвестно, может быть, и первый этаж. Так как здесь перекрытия деревянные, сейчас всё будет проходить».

Жители подмосковных городов и деревень замерзают в собственных квартирах. В микрорайоне «Восточный» в Электростали жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. А в этом доме прорвало батареи. Залило несколько квартир.

По мнению людей, проблема в том, что нет нормального отопления. В квартирах меньше 20 градусов, где-то – 10–12.

[жительница Электростали]:

«Батареи еле-еле тёплые. Отапливаемся как: с утра просыпаемся, включаем газовую плиту. Обогреватели у нас круглый год – постоянно. То есть он даже не выключается. Два обогревателя и газовая плита – вот так мы и выживаем».

В микрорайоне живёт 35 тысяч человек. Проблемы с отоплением продолжаются с осени. Холодно и в квартирах, и в больницах, и в детских садах. Люди говорят, что раньше такого не было.

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[жительница Электростали]:

«Никто не может дать вразумительного ответа. Приезжали даже с телевизионных станций, показывали по телевизору. Сделали после этого. Стало тепло. На улице начались холода, и в квартирах тоже».

Проблемы с отоплением и горячей водой связаны с тем, что местная котельная уже старая. Часто происходят сбои в её работе. Сейчас котельную ремонтируют.

Также в Подмосковье периодически отключают электроэнергию, что ещё больше осложняет ситуацию.

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