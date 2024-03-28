Десятки людей стоят у окошка в городе Сантьяго-де-Куба, надеясь получить месячную норму курятины, которая стоит дешевле..

Пайки и отключения света по 10 часов в день: у кубинцев кончается терпение

Десятки людей стоят у окошка в городе Сантьяго-де-Куба, надеясь получить месячную норму курятины, которая стоит дешевле благодаря субсидиям властей.

Но паёк получат не все, поскольку на Кубе наблюдается дефицит продовольствия. А ещё, всё происходит в полумраке из-за перебоев с подачей электричества.

Многие жители Сантьяго жалуются, что свет могут отключать и на десять часов в день.

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[Мори Масиас, местный житель]:

«Из-за отключений света жизнь меняется. Нужно переделывать свой распорядок дня, динамику жизни. Если знаешь, что электричество отключается в семь часов вечера, то до этого времени нужно приготовить еду. Не у всех есть газ, некоторые готовят на электричестве, и это сложнее».

Длительное торговое эмбарго США и связанные с ним санкции, а также неэффективная государственная экономика привели к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов. При этом устаревшие электростанции Кубы не могут удовлетворить спрос.

Карибский город Сантьяго-де-Куба – бывший дом Фиделя Кастро и район, симпатизирующий революции 1959 года.

Но теперь здесь всё больше недовольных политикой социалистических властей острова.

[Йони Альбето Мена, уличный торговец]:«Если свет отключают в два часа ночи, дети начинают потеть и чесаться. Потом они просят что-то поесть. Утром они с трудом встают и идут в школу, а на уроках не могут усвоить материал».

Напряжённость даже привела к редкому публичному протесту в начале этого месяца. Тогда несколько сотен людей собрались в местном парке, скандируя «свет и еда».

Президент Кубы посетил район, а также обвинил в разжигании протестов США и так называемые «капиталистические СМИ».

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