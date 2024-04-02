Как венгры обливали ледяной водой девушек в Поливальный понедельник

Многовековая традиция обливать девушек ледяной водой после Пасхи постепенно уходит в прошлое, но только не в..

Многовековая традиция обливать девушек ледяной водой после Пасхи постепенно уходит в прошлое, но только не в селе Холлокё на севере Венгрии. Здесь каждый год в Пасхальный понедельник молодёжь наряжается в национальные костюмы и выходит на улицы.

Мужчины вооружаются вёдрами с водой, а девушки поют фольклорные песни и танцуют. Заканчивается это всегда одинаково – девушкам приходится принять холодный душ. Из-за этой традиции Пасхальный понедельник стали называть Поливальным.

Обычай уходит корнями в дохристианские времена. Тогда юноши обливали водой девушек, чтобы те оставались красивыми. А девушки взамен дарили пасхальные яйца.

[жительница села Холлокё]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Для тех, кто вырос на этой традиции, главное не в обливании водой, а в том, чтобы мужчины обходили деревню и выказывали уважение семьям, в которых есть девушки. Их поливали водой, а потом говорили добрые пожелания. Считалось, что тогда красота девушек не увянет».

Хотя девушка кричит и убегает, но в душе радуется тому, что её облили. Это значит, что она кому-то нравится. Если же девушку никто не облил, это повод задуматься. Возможно, она совершила плохой поступок, а, может быть, просто не вызвала ни у кого интереса.

Поливальный понедельник также отмечают в Польше, Чехии, Словакии и некоторых других странах.

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