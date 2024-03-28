Кенийка Джойс Мул приходит за водой к этому хранилищу в округе Макуени пять раз в день...

Вода есть даже в засуху: сельские жители в Кении простым способом запасаются водой

[Джойс Мул, жительница деревни Сюмбе]:

«Раньше у нас было много проблем с водой. Мы проходили большие расстояния, тратя на дорогу два часа. Приходишь к колодцу, а там очередь. Надо было ждать 30 минут, чтобы набрать канистру воды».

Кенийка Джойс Мул приходит за водой к этому хранилищу в округе Макуени пять раз в день. Путь от дома занимает всего полчаса. А раньше на поиски воды уходил целый день.

Климат в Макуени засушливый. Водопроводов здесь мало. Высохшие русла рек заполняются только раз в год и ненадолго. Но 12 лет назад местные жители нашли выход. Они используют простой и эффективный способ сохранять дождевую воду. Собирают её с каменистого склона.

Для этого вокруг камней построили небольшую стену. Она не даёт влаге уходить в грунт. Вода стекает по склону и, проходя через фильтрующие камни, попадает в трубу, а потом в резервуары. Они закрыты, поэтому вода не испаряется.

[Джефферсон Мути, сотрудник организации Africa Sand Dam]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эта вода чистая. Годится и для питья, и для других нужд. Такой водой Джойс поит коров и поливает сад. Говорит, что теперь и молока больше, и урожай лучше.

[Джойс Мул, жительница деревни Сюмбе]:

«Раньше мы думали, что это просто камни, но теперь видим, какая от них польза, и используем их, чтобы получать воду. Эти камни для нас важны».

Построить систему водосбора помогла некоммерческая организация Africa Sand Dam. Она обеспечила финансовую и техническую поддержку.

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