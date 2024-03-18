Огромную «Чёрную гору» подожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. По сложившейся традиции, вместо..

22-метровую «Чёрную гору» подожгли в Масленицу в арт-парке в Калужской области

Огромную «Чёрную гору» подожгли на Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. По сложившейся традиции, вместо чучела Масленицы здесь сооружают какую-нибудь конструкцию.

В этом году художник Константин Фоминов построил 22-метровую гору. Назвал её «чёрной», потому что к вечеру она, и правда, чернеет в свете заходящего солнца.

[Константин Фоминов, художник]:

«До этого мы всегда строили какие-то башни, какие-то мосты, замки. Но никогда не строили объект, который связан именно с природой. И мне захотелось показать часть поджога следующим образом: я хочу осуществить в реальности – вот как есть – извержение вулкана и постараться его повторить».

Восточнославянский праздник посвящён проводам зимы. В конце масленичной недели принято просить прощения друг у друга за причинённые обиды.

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[Екатерина, гостья фестиваля]:

«Мне кажется, идея в том, чтобы отпустить все старые обиды и вообще все старые глупые мысли, и начать что-то новое».

Масленица предшествует Великому посту. Праздник аналогичен карнавалу в Европе. В масленичную неделю пекут блины, а также устраивают праздничные гулянья.

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