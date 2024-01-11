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Восточное побережье США во власти непогоды: есть жертвы

Восточное побережье США во власти непогоды: есть жертвы

Это парк в Крамертоне, Северная Каролина, но сейчас он больше похож на бурную реку. Наводнения начались..

Дата загрузки: 2024-01-11

Восточное побережье США во власти непогоды: есть жертвы
Это парк в Крамертоне, Северная Каролина, но сейчас он больше похож на бурную реку.

Наводнения начались после сильных ливней. Мощный зимний шторм обрушился на восточное побережье США, принеся неудобства более чем 90 миллионам американцев.

Как сообщают местные СМИ, ураган уже стал причиной гибели не менее трёх человек в Алабаме, Северной Каролине и Джорджии. Там пронеслось несколько торнадо.

Кое-где сильным ветром срывало крыши. Парковки под водой, дороги закрыты.

Около 500 тысяча домов и предприятий от Флориды до штата Мэн остались без электричества.

В разных аэропортах страны отменено более 1400 рейсов.

В Нью-Йорке затопило улицы и метро.

При этом синоптики прогнозируют, что в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон, дожди утихнут, однако ожидается сильный ветер скоростью более 80 километров в час. Могут быть повалены деревья и столбы линий электропередачи.
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