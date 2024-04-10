Затопленные дома и вынужденные переселенцы: наводнение в Оренбургской области

В Оренбургской области продолжается сильнейшее за 70 лет наводнение. За ночь уровень воды в реке Урал..

В Оренбургской области продолжается сильнейшее за 70 лет наводнение. За ночь уровень воды в реке Урал поднялся ещё на 80 сантиметров и достиг почти 9 метров 80 сантиметров. Согласно прогнозам, вода продолжит прибывать.

Сильное наводнение началось 5 апреля. В Орске прорвало насыпную дамбу. Затопило почти 7000 домов, эвакуированы более 2600 человек, почти 1400 жителей размещены во временных убежищах. По данным властей, сейчас рядом с Орском вода начала отступать.

Однако в Оренбурге вода прибывает, и ситуация сохраняется критической. В целом в регионе эвакуировано почти 7000 человек. Подтоплены 12 000 жилых домов и 14 000 приусадебных участков. В области объявлен режим ЧС федерального масштаба.

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Чрезвычайную ситуацию на региональном уровне также ввели в Курганской области. Там вышла из берегов река Тобол – самый многоводный приток Иртыша. Прогнозируют, что уровень воды в ней может подняться до 11 метров. В зоне подтопления могут оказаться 62 населённых пункта, где живёт более 18 000 человек. Людям предлагают эвакуироваться.

Режим ЧС ввели и в Тюменской области, где протекают реки Ишим и Тобол. Там вода уже прибывает.

Масштабные наводнения переживают и в Казахстане. По его территории также протекают Урал и Тобол. По словам президента страны, это наводнение сильнейшее за 80 лет. 86 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Между тем в Самарской области, по данным властей, ситуация с паводком постепенно улучшается. Специалисты постоянно следят за уровнем воды в Волге.

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