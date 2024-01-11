Совет Безопасности ООН в среду потребовал от йеменских хуситов немедленно прекратить нападения на корабли в Красном..

СБ ООН потребовал от хуситов прекратить нападения на суда в Красном море

Совет Безопасности ООН в среду потребовал от йеменских хуситов немедленно прекратить нападения на корабли в Красном море.

Он принял резолюцию, в которой также призывают освободить грузовое судно Galaxy Leader. Оно ходило под флагом Японии, но было связано с израильским бизнесменом. Корабль захватили в ноябре прошлого года. На борту был экипаж из 25 человек.

За резолюцию проголосовало одиннадцать членов СБ ООН. Четыре, в том числе Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались.

Против не было ни одного голоса.

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[Линда Томас Гринфилд, посол США в ООН]:«Угроза для судоходных прав и свобод в Красном море – это глобальный вызов, который требует глобального ответа».

СБ ООН, приняв резолюцию, выразил поддержку возглавляемой США оперативной группе, которая защищает коммерческие суда в Красном море и других районах от атак хуситов.

Нападения нарушили морскую торговлю и заставили некоторые судоходные компании выбирать более длинные маршруты, чтобы обойти Красное море. А это может привести к росту цен на энергоносители и продукты питания.

Представитель хуситов назвал резолюцию ООН «политической игрой» и заявил, что США нарушили международное право.

Хуситы – связанные с Ираном боевики, которые захватили БОльшую часть Йемена в ходе гражданской войны. Они обещают атаковать корабли, связанные с Израилем или направляющиеся в израильские порты, чтобы продемонстрировать поддержку исламистам ХАМАС. Говорят, что будут продолжать это делать, пока не завершится военная операция в Газе.

При этом многие корабли, подвергшиеся нападению, не имели никакого отношения к Израилю.

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