Йеменские хуситы нанесли удар по судну своего главного союзника

Йеменские боевики-хуситы атаковали ещё одно грузовое судно в Красном море. Но на этот раз всех озадачил..

Йеменские боевики-хуситы атаковали ещё одно грузовое судно в Красном море. Но на этот раз всех озадачил выбор цели.

Представитель хуситов заявил в понедельник, что сухогруз MV Star Iris принадлежит американцам. Но общедоступные данные показывают, что на самом деле он зафрахтован греками и направлялся в Иран с грузом кукурузы.

Поскольку Иран считается главным сторонником хуситов, это стало неожиданностью.

Ранее хуситы заявляли, что нацеливаются на суда, связанные с Израилем или его союзниками, такими как США и Великобритания. По их словам, они атакуют их в знак солидарности с боевиками ХАМАС в секторе Газа.

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По мнению некоторых аналитиков, своей последней атакой хуситы хотели показать, что ничем не обязаны Ирану. Сам Тегеран эту идею, как и атаку не прокомментировал.

Другие считают, что хуситы могли попросту перепутать суда.

В последние месяцы их атаки в Красном море нарушили мировую торговлю. Грузовые суда вынуждены выбирать более безопасные, но гораздо более длинные маршруты.

Так, грузовое судно из Австралии, которое перевозило 14 тысяч овец и 2000 голов крупного рогатого скота, после шести недель в море было вынуждено вернуться в порт отбытия. Оно так и не смогло пройти через Красное море.

Сами хуситы заявляют, что за последнюю неделю благодаря их усилиям ни одно израильское судно не прошло через Аденский залив.

Между тем, американские военные на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» говорят, что успешно защитили две тысячи торговых судов, проходивших транзитом через Красное море.

Командующий ВМС США Марк Мигес также отметил, что за последние 60 дней активность хуситов снизилась.

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