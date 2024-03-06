Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по двум эсминцам США

Йеменские хуситы, получающие поддержку от Ирана, провели военную операцию в Красном море. Они нанесли удары по..

Йеменские хуситы, получающие поддержку от Ирана, провели военную операцию в Красном море. Они нанесли удары по двум эсминцам ВМС США.

Об этом заявил военный представитель группировки в телеобращении. По его словам, корабли атаковали несколькими противокорабельными ракетами и беспилотниками, и сейчас они терпят бедствие, хоть и остаются на плаву.

Заявлений Пентагона по этому поводу ещё не было.

Тем временем, на дне Красного моря также были перерезаны четыре крупных линии связи. По ним, как предполагается, проходила четверть трафика, пересекающая море. Линии обеспечивали коммуникации между Европой, Азией и Африкой, а также доступ в Интернет по всему миру.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Компания-оператор HGC Global Communications, базирующаяся в Гонконге, назвала пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

Есть опасения, что кабели также стали мишенью хуситов, которые требуют от Израиля прекратить войну в секторе Газа против палестинцев и ХАМАС.

[Яхья Сареа, представитель хуситов]:«Операции йеменских вооружённых сил не прекратятся до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада, наложенная на палестинский народ в секторе Газа».

Впрочем, сами хуситы причастность к повреждению линий связи отрицают. Они обвиняют в этом США и Великобританию, которые наносят удары по их позициям в Йемене.

Ранее они потребовали от любого судна-кабелеукладчика, которое входит в территориальные воды Йемена, сначала получать у них разрешение на проведение работ.

Короткая ссылка на эту страницу: