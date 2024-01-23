Взрывы звучали в столице Йемена Сане рано утром во вторник. Американские и британские войска нанесли новую..

Новые удары по хуситам в Йемене нацелены на подземные объекты

Взрывы звучали в столице Йемена Сане рано утром во вторник. Американские и британские войска нанесли новую серию ударов. Пентагон заявил, что целью атаки стало подземное хранилище хуситов, а также ракетные и разведывательные объекты, используемые проиранской группировкой против судоходства в Красном море.

Высокопоставленный военный чиновник США, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что было выпущено от 25 до 30 ракет, в том числе с боевых самолётов, взлетевших с американского авианосца.

За последние несколько недель коалиция США и союзных стран провела в общей сложности восемь раундов ударов. Однако они пока не смогли остановить атаки хуситов на корабли в Красном море.

Официальные лица США заявляют, что эти удары подорвали способность хуситов проводить сложные атаки. Однако они не уточняют подробностей о том, что конкретно было уничтожено.

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Хуситы, которые контролируют наиболее густонаселённые районы Йемена, заявили, что совершают нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами, и в качестве протеста против ударов Израиля по сектору Газа.

Их атаки на корабли нарушили международное судоходство и усилили опасения по поводу глобальной инфляции, поскольку грузоотправители избегают Красного моря в пользу более длинных маршрутов.

Эксперты говорят, что новая стратегия Байдена в отношении Йемена направлена лишь на ослабление боевиков-хуситов. Она не поможет победить эту группировку или напрямую выступить против Ирана, который её спонсирует.

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