Йеменские хуситы заявили об атаке на судно «Пиноккио»

Йеменские хуситы, связанные с Ираном, атаковали контейнеровоз Pinocchio в Красном море. По заявлению группировки, это американское..

Йеменские хуситы, связанные с Ираном, атаковали контейнеровоз Pinocchio в Красном море. По заявлению группировки, это американское судно.

Однако согласно общедоступным базам данных, корабль ходит под флагом Либерии и принадлежит зарегистрированной в Сингапуре компании.

Как показала система отслеживания судов на официальном сайте Лондонской фондовой биржи, контейнеровоз, судя по всему, сделал разворот после того, как достиг южной оконечности Красного моря недалеко от побережья Йемена. После этого он снова направился на север.

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[Яхья Сареа, представитель хуситов]:

«Военно-морские силы Йемена провели операцию по атаке на американский корабль «Пиноккио» в Красном море противокорабельными ракетами. И попадание оказалось точным».

В настоящее время о состоянии судна данных нет.

Связанные с Ираном хуситы начали атаковать коммерческие суда в ноябре в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Несмотря на противостояние со стороны американо-британской коалиции и других военно-морских сил, хуситы активизировали кампанию нападений на коммерческие суда на одном из самых оживлённых морских путей в мире.

А теперь о конфликте между Израилем и ХАМАС. Израильские военные заявили, что они всё ещё пытаются подтвердить, был ли убит один из высших командиров ХАМАС в результате авиаудара по подземному комплексу в центре сектора Газа.

Военный представитель армии Израиля заявил, что в комплексе мог быть Марван Исса – заместитель военного лидера ХАМАС и один из организаторов нападения группировки на Израиль 7 октября.

Армия Израиля также сообщила о массированном обстреле объекта «Хезболлы» в ливанской долине Бекаа. В целом было нанесено четыре ракетных удара.

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