Плавающий мусор на реке Дрина в Боснии вредит туризму

Огромная плавучая свалка отходов в каньоне реки Дрина – первое, что видят туристы, въезжающие в Вышеград на востоке Боснии. Это портит положительные впечатления от старинного города и вызывает опасения относительно влияния мусора на здоровье людей и экономику. [Деян Фуртула, экозащитник]:«У меня за спиной примерно 5000 кубометров различных отходов. К сожалению, мусор поступает отовсюду, и это повторяется из года в год. Например, в прошлом году сотрудники ГЭС убирали мусор 11 месяцев, то есть почти весь год. Отходы везут на городскую свалку примерно в 300 метрах отсюда».

Экозащитник Деян Фуртула говорит, что среди мусора можно найти мёртвых животных, медицинские отходы и детали автомобилей.

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[Деян Фуртула, экозащитник]:«Люди бросают мусор в воду или по берегам рек, а когда уровень воды поднимается из-за сильных дождей и таяния снега, вода подхватывает его и приносит в Вышеград. В результате мы стали региональной свалкой, поскольку мусор приносит из городов выше по течению Дрины, а не от жителей Вышеграда».

Работники гостиничной индустрии подтверждают, что, когда туристы пересекают тоннель, то в первую очередь видят мусор.

[Данко Малюкан, работник гостиничной индустрии]:«Я не знаю, планирует ли кто-то его убрать, или он тут так и останется. Это просто позор, по крайней мере, я так считаю. И это плохо влияет на здоровье – сто процентов».

Река Дрина протекает через Черногорию, Сербию и Боснию. Но бОльшая часть мусора скапливается именно в этом районе. Причина в том, что 20 лет назад Вишеградская гидроэлектростанция начала огораживать плавающие отходы, чтобы они не попадали в плотину.

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