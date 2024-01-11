Плавающий мусор на реке Дрина в Боснии вредит туризму

Огромная плавучая свалка отходов в каньоне реки Дрина – первое, что видят туристы, въезжающие в Вышеград..
Дата загрузки: 2024-01-11
«У меня за спиной примерно 5000 кубометров различных отходов. К сожалению, мусор поступает отовсюду, и это повторяется из года в год. Например, в прошлом году сотрудники ГЭС убирали мусор 11 месяцев, то есть почти весь год. Отходы везут на городскую свалку примерно в 300 метрах отсюда».
Экозащитник Деян Фуртула говорит, что среди мусора можно найти мёртвых животных, медицинские отходы и детали автомобилей.[Деян Фуртула, экозащитник]:
«Люди бросают мусор в воду или по берегам рек, а когда уровень воды поднимается из-за сильных дождей и таяния снега, вода подхватывает его и приносит в Вышеград. В результате мы стали региональной свалкой, поскольку мусор приносит из городов выше по течению Дрины, а не от жителей Вышеграда».
Работники гостиничной индустрии подтверждают, что, когда туристы пересекают тоннель, то в первую очередь видят мусор.[Данко Малюкан, работник гостиничной индустрии]:
«Я не знаю, планирует ли кто-то его убрать, или он тут так и останется. Это просто позор, по крайней мере, я так считаю. И это плохо влияет на здоровье – сто процентов».
Река Дрина протекает через Черногорию, Сербию и Боснию. Но бОльшая часть мусора скапливается именно в этом районе. Причина в том, что 20 лет назад Вишеградская гидроэлектростанция начала огораживать плавающие отходы, чтобы они не попадали в плотину.
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