СБ ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и палестинскими боевиками..
Дата загрузки: 2024-03-26
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отказ США наложить вето на резолюцию – «явное отступление» от их предыдущей позиции. По его словам, это нанесёт ущерб военным усилиям Израиля и его попыткам освободить более 130 заложников, которые всё ещё находятся в руках ХАМАС.
После голосования в ООН Нетаньяху отменил визит в Вашингтон делегации высокого уровня, которая должна была обсудить запланированную израильскую военную операцию в городе Рафах на юге Газы. Сегодня там нашло убежище около полутора миллионов палестинцев.[Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН]:
«Именно резня ХАМАС положила начало этой войне. Резолюция, за которую только что проголосовали, создаёт впечатление, будто война началась сама по себе… Израиль не начинал эту войну, и Израиль не хотел этой войны».
Ранее Вашингтон всегда выступал против документов, где говорилось о прекращении огня, накладывая на них вето.
Однако в Газе, как сообщают гуманитарные организации, может начаться масштабный голод. В итоге США воздержались, чтобы потребовать прекращения огня в течение мусульманского месяца поста Рамадан, который закончится через две недели.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США полностью поддерживают «некоторые из важнейших целей этой необязывающей резолюции», но добавила, что Вашингтон не со всем согласен в тексте, где не осуждается ХАМАС.[Джон Кирби, представитель Белого дома]:
«Наше голосование не представляет собой сдвиг в нашей политике и не меняет её. Это вообще не означает изменения в нашей политике».
ХАМАС приветствовал документ, заявив, что готов к немедленному обмену пленными с обеих сторон.
Документ подчёркивает острую необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданского населения во всём секторе Газа.
Как предполагается, голод на севере анклава наступит уже к маю. А к июлю он распространится по всей Газе.
Ранее США наложили вето на три проекта резолюций СБ ООН по войне в Газе. Россия и Китай – на два.
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