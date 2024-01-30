В Дании археологи обнаружили руны, выгравированные на клинке возрастом почти 2000 лет. Это старейшие подобные надписи,..

Уникальная находка: в Дании обнаружен клинок с рунами возрастом почти 2000 лет

В Дании археологи обнаружили руны, выгравированные на клинке возрастом почти 2000 лет. Это старейшие подобные надписи, найденные на сегодняшний день в стране.

Клинок нашли под урной в захоронении железного века недалеко от города Оденсе на острове Фюн в 2021 году.

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[Якоб Бонде, археолог]:«Выглядит как старая железяка. На самом деле так и есть. Но эта железяка для нас, археологов, очень интересна, потому что на одной из сторон клинка мы нашли руническую надпись, которая может оказаться самой старой рунической надписью в Дании».

До этого самой старой считалась надпись на гребне, найденном в 1865 году на острове Фюн. Он датируется примерно тем же временем, что и клинок.

При этом надпись на клинке обнаружили только летом 2023 года. Тогда он находился на хранении в отделе реставрации. На одной его стороне заметили небольшую руническую надпись, а на другой – сложную гравировку.

[Якоб Бонде, археолог]:«Клинок лежал здесь около полутора лет. А потом один из наших очень хороших реставраторов стала его очищать, удаляя всю ржавчину и коррозию. И в процессе она увидела на одной стороне лезвия очень красивый орнамент, а на другой, ещё более интересной, – небольшую руническую надпись. И это была фантастическая находка».

Как только сделали это открытие, археологи связались с рунологом из Национального музея Дании, чтобы расшифровать надпись.

Оказалось, что она состоит из пяти рун, за которыми следуют три бороздки. Эксперты считают, что на клинке написано «хирила», что с древнескандинавского языка переводится как «маленький меч».

Руническое письмо использовали в некоторых регионах Северной Европы примерно со II века нашей эры, а, возможно, и раньше. Некоторые самые ранние известные надписи в Скандинавии нашли в Норвегии и Дании. А более поздние гравюры также обнаружили в Швеции и Исландии.

По словам археологов, датировать клинок помогли другие предметы, найденные на месте захоронения, включая броши. Предполагается, что его создали в 150 году нашей эры.

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