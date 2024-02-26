Польские фермеры перекрыли трассу у границы с Германией

Польские фермеры присоединились к блокировке границ разных европейских стран. Они пригнали свои тракторы к одному из..
Дата загрузки: 2024-02-26
«Мы протестуем против того, что ЕС и Европарламент предлагают нам относительно зелёной сделки. Мы хотим показать своё присутствие и солидарность со всеми протестующими в Польше, всеми протестующими в Германии, во Франции, в Испании. Мы, фермеры, едины».
Около 100 тракторов выстроились на польской стороне автомагистрали А2 к северу от Свецко, заблокировав границу и затруднив движение транспорта в направлении Германии через польский город Слубице. Он соединён мостом с немецким Франкфурт-Одером.[польский фермер]:
«В настоящий момент у нас очень большая проблема с импортом зерна в ЕС. Всё, что связано с зерном, находится в хаосе, цены непонятные. На этом фермеры наверняка не успокоятся».
Акция протеста, начавшаяся в воскресенье днём, к вечеру вызвала интенсивное движение на других дорогах.
Фермеры по всей Европе в этом году активизировали протесты, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании и Италии. Они жалуются на низкие цены и высокие издержки, дешёвый иностранный импорт и ограничения, налагаемые инициативой ЕС по изменению климата «Зелёный курс».
Фермеры Центральной Европы недовольны недобросовестной конкуренцией из-за границы, особенно со стороны украинских производителей, после решения ЕС в 2022 году отменить пошлины на импорт украинских продуктов питания.
Фермеры также заявляют, что рынки на фоне дешёвого импорта сталкиваются с перекосом и низкими ценами. Кроме того, они недовольны растущим объёмом документации.
Польские фермеры говорят, что останавливать стачки пока не планируют.
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