Чешские, словацкие и польские фермеры блокируют КПП на чешской границе

Фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые..
Дата загрузки: 2024-02-23
Так, более чем на час был перекрыт КПП «Годонин-Голич» на южной границе Чехии, поскольку вдоль шоссе стояли сотни тракторов.
Протестующие, в том числе венгерские, приехавшие на автобусе, размахивали национальными флагами и держали в руках плакаты с надписью «Стоп украинскому зерну».
Фермеры говорят, что цены на их продукцию снижаются из-за перенасыщения рынка и слишком дешёвого импорта. Они также недовольны растущим объёмом документации.[Андрей Гайдос, вице-президент Продовольственной палаты Словакии]:
«Мы хотим работать в полях, мы хотим работать с животными, мы хотим кормить Европу. Мы не хотим заполнять бумаги и сидеть перед компьютерами. Для этого нужны программисты, а не мы».
60-летний словацкий фермер говорит, что сектор столкнулся с огромным количеством проблем, которые подрывают его конкурентоспособность.[Владимир Чован, фермер]:
«Из ста миллионов проблем, которые у нас есть, назову одну – бюрократия. Это действительно большая проблема. Бюрократия и недоступность ресурсов. Мы находимся в Словакии и не можем использовать европейские фонды».
Правительство Словакии говорит, что сохранит запрет на некоторые украинские сельскохозяйственные продукты, поскольку Брюссель планирует продлить доступ Киева на рынок ЕС ещё на год.[Ян Долезал, глава Аграрной палаты Чехии]:
«Европа обещала нам коридоры солидарности. Нам сказали, что украинское зерно будет идти через страны-члены Евросоюза транзитом, что оно пойдёт куда-то в Африку и Юго-Восточную Азию. Но сегодня здесь появилось слишком много зерна».
Тем временем, словацкие фермеры приехали на тракторах к парламенту страны, потребовав от правительства более решительных действий.
В этом году протесты по всей Европе также активизировали фермеры Франции, Германии, Испании и Италии. Они жалуются на низкие цены и высокие издержки, дешёвый импорт и ограничения, налагаемые инициативой ЕС по изменению климата «Зелёный курс».
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