Чешские, словацкие и польские фермеры блокируют КПП на чешской границе

Фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые..

Фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые переходы. Они требуют сократить бюрократию и изменить политику Европейского Союза.

Так, более чем на час был перекрыт КПП «Годонин-Голич» на южной границе Чехии, поскольку вдоль шоссе стояли сотни тракторов.

Протестующие, в том числе венгерские, приехавшие на автобусе, размахивали национальными флагами и держали в руках плакаты с надписью «Стоп украинскому зерну».

Фермеры говорят, что цены на их продукцию снижаются из-за перенасыщения рынка и слишком дешёвого импорта. Они также недовольны растущим объёмом документации.

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[Андрей Гайдос, вице-президент Продовольственной палаты Словакии]:«Мы хотим работать в полях, мы хотим работать с животными, мы хотим кормить Европу. Мы не хотим заполнять бумаги и сидеть перед компьютерами. Для этого нужны программисты, а не мы».

60-летний словацкий фермер говорит, что сектор столкнулся с огромным количеством проблем, которые подрывают его конкурентоспособность.

[Владимир Чован, фермер]:«Из ста миллионов проблем, которые у нас есть, назову одну – бюрократия. Это действительно большая проблема. Бюрократия и недоступность ресурсов. Мы находимся в Словакии и не можем использовать европейские фонды».

Правительство Словакии говорит, что сохранит запрет на некоторые украинские сельскохозяйственные продукты, поскольку Брюссель планирует продлить доступ Киева на рынок ЕС ещё на год.

[Ян Долезал, глава Аграрной палаты Чехии]:«Европа обещала нам коридоры солидарности. Нам сказали, что украинское зерно будет идти через страны-члены Евросоюза транзитом, что оно пойдёт куда-то в Африку и Юго-Восточную Азию. Но сегодня здесь появилось слишком много зерна».

Тем временем, словацкие фермеры приехали на тракторах к парламенту страны, потребовав от правительства более решительных действий.

В этом году протесты по всей Европе также активизировали фермеры Франции, Германии, Испании и Италии. Они жалуются на низкие цены и высокие издержки, дешёвый импорт и ограничения, налагаемые инициативой ЕС по изменению климата «Зелёный курс».

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