Продолжат марш на Нью-Дели: индийские фермеры отвергли предложение властей

Индийские фермеры отвергли предложение правительства и продолжат шествие в столицу страны. Сейчас они находятся на границе..

Индийские фермеры отвергли предложение правительства и продолжат шествие в столицу страны. Сейчас они находятся на границе штатов Пенджаб и Харьяна.

Ранее власти пообещали аграриям на следующие пять лет предоставить гарантии на закупку бобовых, кукурузы и хлопка по минимальным поддерживающим ценам. Представители фермерских профсоюзов приостановили протест на два дня, заявив, что обсудят предложение. Однако ответ дали почти сразу.

[Джагджит Сингх Даллевал, глава профсоюза фермеров]:

«Приняв во внимание все факты и всё обсудив, оба профсоюза решили, что предложение (правительства) не отвечает интересам фермеров. Поэтому мы отклоняем это предложение».

Главы профсоюзов объявили, что мирное шествие в сторону Дели продолжится.

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С 60-х годов прошлого века правительство Индии поддерживает аграриев, устанавливая гарантированную закупочную цену на некоторые виды основных сельскохозяйственных культур. Фермеры требуют распространить это правило на всю продукцию.

12 февраля правительственные чиновники и представители фермерских профсоюзов провели переговоры, но безрезультатно. На следующий день начались протесты. Аграрии организовали мирное шествие. К Нью-Дели направились грузовики и тракторы. Многие фермеры также идут пешком.

Полицейские применили против протестующих водомёт и слезоточивый газ. Канистры с этим веществом сбрасывали на фермеров с воздуха с помощью дронов. Правоохранители также забаррикадировали дорогу примерно в 200 километрах от Дели.

Подобный протест фермеры устраивали в 2020-2021-м годах. Тогда возмущение вызвала спорная сельскохозяйственная реформа. Аграрии буквально оккупировали пригород столицы. Теперь власти боятся повторения беспорядков. Тогда фермеры добились уступок. Но, по их словам, власти не выполняют обещаний.

В этот раз протестующие также требуют выплачивать минимальную заработную плату за сельскохозяйственные работы 200 дней в году, платить пенсию пожилым фермерам, выйти из ВТО и обеспечить аграриям прямой доступ к рынку.

Волнения вспыхнули незадолго до всеобщих выборов. Они пройдут с апреля по май. Ожидается, что Нарендра Моди станет премьер-министром в третий раз подряд. При этом фермеры представляют самый влиятельный блок избирателей. Аналитики считают, что правительство меньше всего хочет раздражать их в преддверии выборов.

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