Водители грузовиков Испании присоединились к бастующим фермерам

Бастующие фермеры и водители грузовиков Испании вступили в стычки с полицией на дорогах Мадрида. Люди пытались..

Бастующие фермеры и водители грузовиков Испании вступили в стычки с полицией на дорогах Мадрида. Люди пытались заблокировать главное шоссе города в знак протеста против чрезмерных налогов и бюрократии.

Протестующие призывают к общенациональной забастовке. Говорят, что правила по защите окружающей среды делают их менее конкурентоспособными по сравнению с фермерами из других стран.

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[Мануэль Эрнандес, глава Platforma Nacional]:«Правительство вынуждает нас принимать меры, которые, к сожалению приведут к тому, что продукцию не доставят потребителям вовремя. Вот почему мы предлагаем политикам взять на себя ответственность и что-то сделать».

Со вторника испанские фермеры присоединились к коллегам из Германии, Франции, Италии, Португалии и Бельгии в ежедневных протестах, которые включают блокировку автомагистралей и портов.

Это польский город Костшин на Одре на границе с Германией. Фермеры здесь говорят, что их душит импорт дешёвых продуктов питания из соседней Украины и других стран. Как сообщают польские СМИ, по всей стране на дорогах установлено более 250 блокад.

[Грацьян Цибинка, фермер]:«Мы должны мотивировать всю Европу заблокировать поставки, в частности из Украины и России, потому что мы скоро обанкротимся. Будем на лошадях обрабатывать только маленькие участки, чтобы вырастить еду и прокормить семью, и всё».

Тем временем, с другой стороны границы протестуют и немецкие фермеры. Они недовольны планами правительства поэтапно отменить налоговые льготы на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Реакция фермеров уже побудила коалицию канцлера Германии Олафа Шольца внести неожиданные изменения в бюджет. Но фермеры говорят, что этого недостаточно.

Работники отрасли по всей Европе протестуют против ограничений, налагаемых на них мерами ЕС по борьбе с изменением климата, а также против роста затрат и несправедливой конкуренцией из-за границы.

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