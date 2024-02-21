Фермеры Греции и Польши продолжают протестовать

Тысячи фермеров со всей Греции собрались в Афинах, припарковав свои тракторы перед парламентом. Это крупнейший протест..

Тысячи фермеров со всей Греции собрались в Афинах, припарковав свои тракторы перед парламентом. Это крупнейший протест работников отрасли против роста цен и того, что они лишаются средств к существованию из-за экстремальных погодных условий.

По оценкам полиции, к протесту присоединилось, по меньшей мере, 8000 фермеров со 130 тракторами. Ранее во Франции, Бельгии, Нидерландах и Италии фермеры устроили аналогичные демонстрации.

Греческие фермеры говорят, что страдают не только от высоких затрат на электроэнергию и производство. Их бизнес также разрушают природные катаклизмы, вызванные изменением климата, включая непредсказуемые наводнения и сильные лесные пожары.

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[Роула Флору, фермер]:

«Я счастлива и верю, что после этого огромного общенационального протеста результаты будут положительными».

[Григорис, фермер]:«Это огромная демонстрация. Фермеры со всей Греции. Это ответ греческому правительству. Более того, мы не боимся и отступать не будем».

Фермерские профсоюзы Греции уже несколько недель ведут переговоры с консервативным правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Они требуют больше компенсаций и говорят, что объявленных на данный момент мер недостаточно.

Правительство предложило им субсидии на электроэнергию и продление на год налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Тем временем, масштабные протесты фермеров охватили и Польшу. Работники отрасли недовольны дешёвым импортом украинской продукции, а также экологичными нормами. Это заблокированная часть шоссе недалеко от восточного города Люблин.

[Иренеуш Янчак, фермер]:«Нас постоянно изматывают ограничения, связанные с экологией, правила, которым мы должны следовать. У нас нет выхода на международные рынки. Мы не можем справиться с наплывом сельскохозяйственной продукции. Особенно с восточной границы».

Протесты в Польше продолжаются уже давно. В этот раз фермеры заблокировали почти все пограничные переходы на границе с Украиной, а также нарушили работу портов и дорог по всей Польше.

Украинские перевозчики организовали ответные протесты, блокируя дороги, ведущие от польской границы, и обещая не пропустить ни одну польскую фуру.

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