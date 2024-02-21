Фермеры Греции и Польши продолжают протестовать

Тысячи фермеров со всей Греции собрались в Афинах, припарковав свои тракторы перед парламентом. Это крупнейший протест..
Дата загрузки: 2024-02-21
По оценкам полиции, к протесту присоединилось, по меньшей мере, 8000 фермеров со 130 тракторами. Ранее во Франции, Бельгии, Нидерландах и Италии фермеры устроили аналогичные демонстрации.
Греческие фермеры говорят, что страдают не только от высоких затрат на электроэнергию и производство. Их бизнес также разрушают природные катаклизмы, вызванные изменением климата, включая непредсказуемые наводнения и сильные лесные пожары.[Роула Флору, фермер]:
«Я счастлива и верю, что после этого огромного общенационального протеста результаты будут положительными».[Григорис, фермер]:
«Это огромная демонстрация. Фермеры со всей Греции. Это ответ греческому правительству. Более того, мы не боимся и отступать не будем».
Фермерские профсоюзы Греции уже несколько недель ведут переговоры с консервативным правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Они требуют больше компенсаций и говорят, что объявленных на данный момент мер недостаточно.
Правительство предложило им субсидии на электроэнергию и продление на год налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.
Тем временем, масштабные протесты фермеров охватили и Польшу. Работники отрасли недовольны дешёвым импортом украинской продукции, а также экологичными нормами. Это заблокированная часть шоссе недалеко от восточного города Люблин.[Иренеуш Янчак, фермер]:
«Нас постоянно изматывают ограничения, связанные с экологией, правила, которым мы должны следовать. У нас нет выхода на международные рынки. Мы не можем справиться с наплывом сельскохозяйственной продукции. Особенно с восточной границы».
Протесты в Польше продолжаются уже давно. В этот раз фермеры заблокировали почти все пограничные переходы на границе с Украиной, а также нарушили работу портов и дорог по всей Польше.
Украинские перевозчики организовали ответные протесты, блокируя дороги, ведущие от польской границы, и обещая не пропустить ни одну польскую фуру.
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