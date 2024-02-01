Как железнодорожники спасли малыша от опасности

Машинист Уильям Кеннеди из штата Нью-Йорк в этот день вёл поезд. Он увидел ребёнка на железнодорожном пути. Тот шёл к рельсу, который находится под напряжением.



Поезд двигался со скоростью 110 километров в час. Машинист нажал на тормоз и сообщил бригаде об опасной ситуации.

«У меня четверо детей, поэтому, как только я увидел ребёнка, сразу же включился «папа», и я подумал: «Мы должны спасти этого ребёнка»», – вспоминает Кеннеди.



Поезд остановили, чтобы забрать малыша. В это время помощник кондуктора Маркус Хиггинс из другого поезда тоже увидел ребёнка. После остановки поезда мужчина поспешил к мальчику, чтобы защитить его от опасности.

«Я кричал и махал рукой, чтобы он шёл в другую сторону. Вы не представляете, насколько он был мал», – рассказал Хиггинс. Позже они выяснили, что трёхлетнего мальчика, которого зовут Уэйлон, он страдает аутизмом и не говорит.



Хиггинс быстро перенёс ребёнка в поезд. «Если бы мы вышли на минуту раньше или позже, исход был бы другим. Он мог оказаться на рельсах, и мы могли его не заметить», – поделился Хиггинс.



В это время мама Уэйлона заявила о его пропаже в полицию. Когда ей вернули сына, она сказала, что это чудо, что он не пострадал. У малыша была только заноза.

«Когда вы видите ребёнка в такой ситуации, первое желание – уберечь его от опасности. Я рад, что наша команда оказалась рядом и смогла помочь», – сказал Хиггинс.



Управление метрополитена в Нью-Йорке поблагодарило работников железной дороги за спасение ребёнка и наградило их памятными грамотами.