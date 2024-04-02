Как пёс утешает щенка, пострадавшего от хозяев

Двух собак привезли из разных приютов для животных в ветеринарную клинику. Саймон, годовалый бордер-колли, был весь в ранах. Результат жестокого обращения хозяина.



4-месячного щенка Сэмми бывшие хозяева обливали краской и стреляли в него. Пуля застряла в лапе, и требовалась операция. Щенка привезли через несколько недель после Саймона. В клинике животных стали лечить.



Когда Сэмми лежал на операционном столе, Саймон подошёл и осторожно положил свою лапу на лапу щенка. Несмотря на множество медицинских процедур, в тот день пёс не отходил от Сэмми.

«Любовь и взаимопонимание между животными – это нечто необыкновенное», – говорит Джеки О’Салливан, основательница организации по спасению собак.



Саймон уже выздоравливает и быстро набирается сил. А вот Сэмми нужно пройти долгий путь к выздоровлению.

«Ему предстоят новые операции, физиотерапия, лазерное лечение и ежедневные перевязки, – рассказала Джеки. – А поскольку у Сэмми не было обычного щенячьего детства, ему нужно пройти поведенческую терапию».

Саймону ищут новых хозяев. А пока пёс старается быть рядом со щенком, чтобы его поддерживать и утешать.