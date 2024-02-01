Французские фермеры попытались заблокировать оптовый рынок в Париже Французское правительство направило бронетехнику для защиты важного оптового продовольственного рынка в Париже. Его пытаются заблокировать фермеры,.. Дата загрузки: 2024-02-01

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Французское правительство направило бронетехнику для защиты важного оптового продовольственного рынка в Париже. Его пытаются заблокировать фермеры, протестующие против резкого сокращения своих доходов. Полиция уже арестовала 18 человек.

Французские власти предупредили, что, хотя протесты фермеров на автомагистралях допустимы, полиция не позволит блокировать аэропорты или рынок Рюнжи, где магазины, супермаркеты и рестораны со всей Франции и других стран закупают свежие продукты.

Фермеры продолжают блокировать шоссе во Франции и Бельгии. Протесты также распространились на другие страны Европы.

[французский фермер]:«К нам начинают прислушиваться, поэтому мы рады. Вот почему присоединяется всё больше людей. Мы объединились, и мы не готовы снимать блокады, пока не получим ответов на наши вопросы». [французский фермер]:«В Европе у всех нас должны быть одинаковые ограничения, одинаковые нормы и отсутствие недобросовестной конкуренции. Кроме того, существуют соглашения о свободной торговле и многое другое, список требований очень длинный, и нам нужны конкретные вещи».

В Бельгии сотни тракторов прибыли в Брюссель. Там лидеры ЕС соберутся на саммит по финансированию Украины. Эта встреча на высшем уровне в последние дни стала главным фокусом протестов. Фермеры недовольны, что отмена пошлин для украинской продукции делает их бизнес неконкурентоспособным.









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[бельгийский фермер]:«Мы хотели приехать сюда сразу, потому что считаем, что самое главное — заблокировать Европарламент. Это столица Евросоюза. Здесь решают все вопросы. Теперь ждём до завтра, посмотрим, что они решат».

Европейская комиссия уже предложила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, а также обеспечить больше гибкости в правилах использования невозделанных земель.

[Марош Шефкович, комиссар ЕС]:«Наши фермеры абсолютно необходимы для обеспечения продовольственной безопасности Европы, они построили агропищевую промышленность, которой мы можем гордиться, потому что мы – крупные экспортёры. Никто в мире не сомневается в том, что европейские пищевые стандарты – самые высокие и лучшие в мире».

Итальянские фермеры также присоединились к протестному движению. Они требуют от правительства смягчить экологические правила и защитить их от роста цен и дешёвого импорта.

Протестуют и греческие фермеры. Они выстроили свои тракторы вдоль автомагистралей в центре страны, ненадолго перекрывая шоссе.

Они говорят, что издержки производства растут, а цены на их продукцию остаются низкими. Их требование – увеличить компенсации за посевы и скот, потерянные в результате разрушительного наводнения в прошлом году. Также они хотят, чтобы снизили цены на топливо и электроэнергию.

Протесты в центре и на севере Греции растут с каждым днём. К ним присоединяется всё больше фермеров, угрожая заблокировать автомагистрали на более длительные периоды.