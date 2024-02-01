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В Рио-де-Жанейро готовятся к «собачьему карнавалу»

В Рио-де-Жанейро готовятся к «собачьему карнавалу»

До карнавального сезона в Рио-де-Жанейро остались считанные дни. И в празднике будут участвовать не только люди...

Дата загрузки: 2024-02-01

В Рио-де-Жанейро готовятся к «собачьему карнавалу»
До карнавального сезона в Рио-де-Жанейро остались считанные дни. И в празднике будут участвовать не только люди. У собак здесь тоже есть свой карнавал. Так что пришло время порепетировать и подобрать маскарадный костюм.

[Силвия Коста, владелица собаки]:
«Собаки очень хорошо принимают эти наряды, потому что они красивые и качественные. Они пошиты даже лучше, чем наша одежда».

Популярностью пользуются наряды Супермена, Бэтмена и Дарта Вейдера. Для собак-девочек создают образы знаменитых певиц и актрис.

[Марсия Кошта, владелица собаки]:
«Мой Зиппо очень жизнерадостный и любит праздники. Мы хотим посмотреть костюмы, которые можно надеть на карнавальный парад в этом году».

«Собачий карнавал» в Рио проводят больше 20 лет. Он пройдёт параллельно с традиционными празднествами.

В этом году карнавальный сезон в Рио-де-Жанейро продлится с 9 по 17 февраля. Ожидается, что он принесёт бразильской туриндустрии почти миллиард долларов США.
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