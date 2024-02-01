В Боливии добиваются аккредитации футбольного стадиона в Эль-Альто на проведение международных матчей ФИФА. Заявку подали в..

В боливийском Эль-Альто хотят проводить матчи ФИФА на высоте 4000 м

В Боливии добиваются аккредитации футбольного стадиона в Эль-Альто на проведение международных матчей ФИФА. Заявку подали в КОНМЕБОЛ – Южноамериканскую конфедерацию футбола.

Стадион «Вилла Инхенио» расположен на высоте 4090 метров. Эль-Альто – один из самых высокогорных городов мира. Пока на стадион с проверкой приехал президент Боливийской футбольной федерации.

[Фернандо Коста, президент Боливийской футбольной федерации]:

«Мы надеемся, что у Боливии будет как можно больше стадионов для международных турниров».

Игра на большой высоте с разреженным воздухом без подготовки даётся трудно. В таких ситуациях боливийские команды несколько раз побеждали более сильных соперников из других стран Южной Америки, поскольку привыкли к таким условиям.

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Стадион «Вилла Инхенио» открылся в 2017 году. На его строительство ушло четыре года и восемь миллионов долларов.

В Боливийской футбольной федерации сообщили, что решение об аккредитации стадиона объявят через две недели.

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