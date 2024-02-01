Древнюю технику оформления рукописей тазхиб включили в список ЮНЕСКО

Эти замысловатые узоры выполнены в технике тазхиб. Много столетий назад в Средней Азии так украшали страницы..

Эти замысловатые узоры выполнены в технике тазхиб. Много столетий назад в Средней Азии так украшали страницы рукописей. Тазхиб в переводе с арабского – «расписанный золотом».

В декабре прошлого года эту технику художественного декорирования внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Заявку подали пять стран – Таджикистан, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Турция.

Махлуга Ханкишиева – одна из немногих художниц в Азербайджане, рисующих в технике тазхиб.

[Махлуга Ханкишиева, художница]:

«Тазхиб – арабское слово. Означает «золото». Древняя история этой техники восходит к эпохе тюрков. Искусство зародилось в Центральной Азии. Мы научились ему у турок».

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Искусная роспись включает в себя изображения растений и геометрических фигур. Часто они символичны.

[Махлуга Ханкишиева, художница]:

«Тазхиб можно увидеть на Коране, на указах правителей и других документах. Чтобы подчеркнуть их важность, наносили узоры, а затем покрывали их золотом. И это называлось тазхиб».

Художница использует для красок сусальное золото и натуральные пигменты. Наносить рисунок на обычные листы нельзя, поскольку со временем они деформируются.

[Махлуга Ханкишиева, художница]:

«Тазхиб рисуют на специальных листах. Процесс состоит из различных этапов. Можно использовать не только золото, но и другие краски. Женщину-мастера тазхиба называют «музахиба», а мужчину – «музахиб»».

Сейчас тазхибом украшают не только книги, но и посуду. В этой технике пишут и картины.

Для многих художников это искусство – своего рода лекарство для души. Оно помогает успокоиться и стать терпеливее.

Эксперты считают, что новый статус тазхиба позволит сохранить старинную технику декорирования для будущих поколений.

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