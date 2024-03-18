Новый рекорд: в Рио-де-Жанейро жара ощущалась на уровне 62 °C

Новый рекорд ощущаемой жары зафиксировали в Рио-де-Жанейро. Столбик термометра поднялся до 40 градусов по Цельсию. Но..

Новый рекорд ощущаемой жары зафиксировали в Рио-де-Жанейро. Столбик термометра поднялся до 40 градусов по Цельсию. Но показатель ощущаемой жары превысил 62 градуса. Он самый высокий с 2014 года, когда в Рио начали фиксировать такие данные.

Местные жители и туристы стекаются на пляж – поближе к морю. Бассейны тоже полны людей.

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Холодная вода и кондиционер – нет другого способа пережить жару – только холодная вода и кондиционер. Ощущения ужасные. Жарко, как в пустыне».

Впрочем, не у всех есть возможность спастись от жары. В бедных районах люди полагаются только на свою выносливость.

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[жительница Рио-де-Жанейро]:

«Никто даже не спит по ночам. Люди сидят на улице. Если пользоваться кондиционером, то придётся много платить за электричество. Я сейчас безработная и не могу себе этого позволить».

Ощущаемая погода – это специальный индекс, который рассчитывается на основе данных о температуре и относительной влажности. Чем выше эти показатели, тем сильнее чувствуется жара.

К концу недели в Рио-де-Жанейро станет немного прохладнее, и пройдут дожди и грозы.

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