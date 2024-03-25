Ливни обрушились на Рио-де-Жанейро: семеро погибших

На этих кадрах – бразильский штат Рио-де-Жанейро. А точнее – муниципалитет Петрополис в его горной части...

[житель Петрополиса]:

«Нам очень трудно это принять, потому что мы готовились умереть от старости или от чего-то другого. Но к такому никто не был готов. Жизнь порой просто шокирует».

На этих кадрах – бразильский штат Рио-де-Жанейро. А точнее – муниципалитет Петрополис в его горной части. Сильные ливни принесли в регион смертоносные разрушения. Сообщается о семерых погибших.

Четыре человека погибли в результате схода оползня в пригороде Петрополиса. Массивы земли обрушились на жилые дома. Ещё пятерых удалось спасти из-под завалов.

[житель Петрополиса]:

«Брат и сосед услышали грохот. Они побежали к рухнувшему дому и помогли вытащить несколько тел. Хорошо, что они добрались до места первыми, поскольку пожарные не могли туда добраться – район был изолирован».

Ещё один человек погиб в соседнем городе, также в результате обрушения дома. А одного мужчину убило молнией на пляже. Также утонул водитель грузовика после того, как транспортное средство упало в реку.

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Волонтёры доставляют в Петрополис горячую еду.

[волонтёр]:

«Мы раздаем горячую еду. Мотоциклисты – самые большие друзья города в момент трагедии». [Педро де Альмейда Араухо, волонтёр]:

«Если у меня есть возможность помочь, я это делаю. Мы должны это делать».

Для бразильского штата Рио-де-Жанейро в этом сезоне дождей это уже не первые смерти. В январе и феврале здесь погибло более 20 человек.

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