Сейлор Коул Брауэр стала первой американкой, которая совершила кругосветное плавание в одиночку, без остановок и без..

Американка Коул Брауэр первая в США совершила кругосветное плавание в одиночку, без остановок и без помощи

Сейлор Коул Брауэр стала первой американкой, которая совершила кругосветное плавание в одиночку, без остановок и без посторонней помощи. Она участница регаты Global Solo Challenge.

Брауэр вышла из испанской Ла-Коруньи 29 октября, а теперь возвращается в этот же порт. Она обогнула земной шар за 130 дней и заняла второе место в гонке. Американка также установила рекорд скорости на яхтах Class40. Кроме того, 29-летняя Брауэр – самый молодой капитан и единственная женщина в этой регате.

Всего в гонке участвовали 16 судов. Они стартовали в разное время – с 26 августа по 6 января. Сначала в море вышли яхты с меньшей скоростью, потом – высокоскоростные. Такая стратегия даёт равные шансы на победу.

Брауэр стартовала с шестью другими соперниками и сразу начала отрываться. Потом быстро догнала тех, кто вышел раньше. В пути у неё возникали проблемы: сначала – с гидрогенератором. Он обеспечивает работу рулевой системы, автопилота и спутниковой связи.

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Потом, на подходе к мысу Горн, что-то случилось с автопилотом. Из-за резкой качки американка упала и повредила рёбра. Возник риск, что ей придётся заходить в ближайший порт. Но, несмотря на травму, Брауэр сама сделала ремонт и продолжила путь.

Победителем регаты стал француз Филипп Деламар. Он стартовал 30 сентября, а финишировал 24 февраля.

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