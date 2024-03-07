Женщина-спасатель на воде тренирует девушек в Австралии

Австралийка Никси уже 12 лет работает волонтёром-спасателем на воде. Накопив ценный опыт, теперь обучает девушек. Тренировки..

Австралийка Никси уже 12 лет работает волонтёром-спасателем на воде. Накопив ценный опыт, теперь обучает девушек. Тренировки проходят на пляже в Сиднее.

Эти курсы организует австралийская организация Surf Life Saving. Её основали в 1907 году. А в 80-м она официально разрешила женщинам участвовать в спасении людей.

[Никси Крайт, спасатель-волонтёр]:

«Мы просто навёрстываем упущенное».

Добровольцами-спасателями могут стать люди не моложе 13 лет. Студентке курсов Чар Смит уже 15. Её мама давно волонтёр. Посоветовала стать спасателем и дочери.

[Чар Смит, будущий спасатель-волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Для меня это всё. Здесь я могу построить хорошие отношения с мамой. И я чувствую, что мы по-настоящему близки, когда вместе работаем в патруле».

Сейчас в Австралии более 300 клубов, в которых работают 190 000 волонтёров-спасателей. Половина из них – женщины.

[Никси Крайт, спасатель-волонтёр]:

«Запустив такую программу, мы подумали, что женщины почувствуют себя в большей безопасности».

Никси говорит, что женщины-спасатели, не такие сильные, как мужчины. Однако правильная техника помогает решить любые задачи и спасти человека.

Организация Surf Life Saving специализируется на спасении сёрферов, а также отдыхающих на пляжах. С 1907 года она провела более 650 000 успешных операций.

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