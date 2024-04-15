В Австралии – день траура по жертвам смертоносного нападения в одном из торговых центров в пригороде..

Австралийская полиция рассказала, на кого нацеливался убийца в ТЦ под Сиднеем

В Австралии – день траура по жертвам смертоносного нападения в одном из торговых центров в пригороде Сиднея.

Инцидент произошёл в субботу в Бонди во второй половине дня. По словам очевидцев, мужчина в шортах бегал по оживлённому торговому центру и беспорядочно наносил удары ножом. Некоторые покупатели и работники центра пытались его остановить. Другие прятались в магазинах.

В итоге шесть человек были убиты и ещё шестеро – ранены.

Нападавшего ликвидировала инспектор полиции Эми Скотт. Ей пришлось справляться с ним в одиночку.

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[Джейсон Диксон, очевидец]:«Я увидел, как вбегает полицейский, и побежал за ней до шестого этажа. <…> Он обернулся и вытащил нож. Она сказала ему опустить его, но он не опустил, и потом она нажала на спусковой крючок. Потом убрала нож из его руки и начала делать ему искусственное дыхание». [Карен Уэбб, комиссар полиции Нового Южного Уэльса]:«С ней всё в порядке, я общалась с ней. Сейчас она просто проводит некоторое время с семьёй, чтобы оправиться. Она опытный офицер, я знаю Эми уже много лет».

Нападавшего идентифицировали как Джоэл Коши. Раньше у него были проблемы с психическим здоровьем, и признаков того, что у него могли быть какие-то террористические мотивы, следователи не видят.

При этом в полиции считают, что злоумышленник нацеливался на женщин. Среди двенадцати жертв и пострадавших был только один мужчина – охранник торгового центра. Он скончался.

[Карен Уэбб, комиссар полиции Нового Южного Уэльса]:«Видео говорят сами за себя, и мы расследуем эту версию. Для меня и для детективов очевидно, что в сфере интересов преступника были женщины, а мужчин он избегал».

В Австралии очень суровые законы в отношении огнестрельного и холодного оружия. Подобные трагедии в стране происходят редко.

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