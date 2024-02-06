Канада ограничит время работы для иностранных студентов

Канадское правительство планирует ввести ограничения на работу иностранных студентов. Страна столкнулась с небывалым наплывом иностранцев, желающих получить образование. Те пользуются упрощёнными миграционными правилами.

Теперь же учащиеся вузов смогут работать максимум 20 часов в неделю. До этого было 40.

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[студентка]:«Вряд ли они подумали об этом с точки зрения студентов. 30 тысяч долларов (за университет) – это очень большая сумма. Не знаю, откуда у родителей могут быть такие деньги».

Канада переживает рекордный прирост населения. За год он превысил 3,2%. Таких темпов не наблюдалось с 50-х годов прошлого века. При этом прирост происходит за счёт мигрантов: иностранных рабочих и студентов.

В целом студенты составляют 2,5% населения страны. Есть опасения, что после введения новых ограничений будет наблюдаться временная нехватка работников в сфере общественного питания и розничной торговли.

[Максимилиан Рой, вице-президент Ассоциации рестораторов Канады]:«На студентов приходится 4,6% всех наших работников. Это очень важная часть отрасли, и мы хотим быть уверены, что она по-прежнему доступна».

При этом цель правительства – сократить число студентов, чтобы остановить темпы инфляции заработной платы и снизить спрос на аренду доступного жилья. Последний показатель сейчас зашкаливает.

Система здравоохранения Канады также испытывает огромное давление, поскольку врачей не хватает, а, соответственно, качество обслуживания снижается.

Как показывают опросы, более половины канадцев считают, что страна должна принимать меньше иностранных студентов.

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