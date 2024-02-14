Модный дом Carolina Herrera представил красоту как силу

Модный дом Carolina Herrera представил стойкую и сильную сторону женщины на Неделе моды в Нью-Йорке. Креативный..

Модный дом Carolina Herrera представил стойкую и сильную сторону женщины на Неделе моды в Нью-Йорке.

Креативный директор дома Уэс Гордон говорит, что ему больше, чем когда-либо, хотелось говорить о красоте как о силе.

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[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:«Знаете, я хотел, чтобы женщина одевалась эффектно, и я хотел, чтобы каждый образ был воплощением силы».

В этом году Гордон отмечает шестой год работы в нью-йоркском доме моды. Говорит, что научился доверять интуиции.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:«Вначале было сложно понять, отвечают ли мои решения видению Каролины Эрреры. С тех пор я узнал, что с чем-то она не согласна. Но я всегда пытаюсь обращаться к той женщине, которую она хотела одеть. Я стремлюсь к элегантности так же, как это делала она. У нас одна цель, и это – красота».

Коллекция наполнена обтекаемыми и простыми силуэтами, которые подчёркивают качества современной женщины. При этом оборки не перегружают образы, сохраняя утончённость линий.

Также дизайнер по-новому обыграл комбинации цветов. Основным мотивом этого сезона послужили картины гуашью с изображением розовых пионов.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:«Я работал с нашими вышивальщицами, чтобы каждый мазок кисти преобразовать в узор из ниток. Вы видели это на накидке, на длинной юбке, во многих образах».

Неделя моды в Нью-Йорке собрала на подиумах коллекции примерно от 50 известных брендов, включая Carolina Herrera, Tommy Hilfiger и Brandon Maxwell.

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