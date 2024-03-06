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10 лет в Louis Vuitton: дизайнер Николя Гескьер отпраздновал юбилей в Лувре

10 лет в Louis Vuitton: дизайнер Николя Гескьер отпраздновал юбилей в Лувре

Дизайнер Николя Гескьер празднует своё десятилетие работы для Louis Vuitton показом мод. Мероприятие проходит в последний..

Дата загрузки: 2024-03-07

10 лет в Louis Vuitton: дизайнер Николя Гескьер отпраздновал юбилей в Лувре
Дизайнер Николя Гескьер празднует своё десятилетие работы для Louis Vuitton показом мод. Мероприятие проходит в последний день Недели моды в Париже. В качестве места выбрали знаменитый Лувр, а вернее – его внутренний двор.

Подиум оформили в стиле французского крытого рынка XIX века, с огромным футуристическими шарами под потолком, сделанными из светящихся трубок.

Модели идут по подиуму под атмосферный саундтрек с дискотечными ритмами под названием Disco Science.

Они демонстрируют объёмные мини-юбки, блестящие платья, украшенные драгоценными камнями жакеты и прозрачные лёгкие брюки.

На некоторых – меховые варежки, на других – шапки самых разных форм и размеров. Немаловажный элемент – сумки и обувь.

[Камо Мафокване, дизайнер интерьера]:
«Мне очень понравился показ. Это одна из моих любимых коллекций Николя, которые я видела. Его 10-летний юбилей был просто потрясающим. Понравилась цветовая палитра, аксессуары, элегантная обувь, красивые силуэты. Определённо, это моя любимая коллекция».

[Джилл Сэколг, владелица австралийского гостиничного бизнеса]:
«Это было потрясающе. Уверена, что все так думают. Очень креативно, невероятно. Мне особенно понравились шляпы, разные виды обуви. Некоторые вечерние платья были потрясающими. Внимание к деталям, работа с перьями».

В Неделе моды в Париже участвуют крупнейшие мировые модные бренды, в том числе Dior, Chanel, Hermes и Saint Laurent.
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