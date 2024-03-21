Канадец собрал 25 000 машинок и аксессуаров Hot Wheels за 40 лет

Когда канадцу Дугу Вудсу в четырёхлетнем возрасте купили на распродаже его первую машинку Hot Wheel, он..
Дата загрузки: 2024-03-21
Когда канадцу Дугу Вудсу в четырёхлетнем возрасте купили на распродаже его первую машинку Hot Wheel, он и представить не мог, чем всё закончится. Тогда это была всего лишь игрушка за десять центов, а теперь – ценный экспонат.
За 40 лет мужчина собрал 25 000 машинок и аксессуаров Hot Wheels. Этот бренд принадлежит американской компании Mattel. Он начал выпускать игрушки в 1968 году. Машинки Hot Wheels литые. Сделаны в масштабе 1:64.
В коллекции Дуга много редких экспонатов, например, Mustang Stalker. Есть и машинки из первой коллекционной серии sweet sixteen, выпущенной в 68-м. Также немало моделей Volkswagen.
[Дуг Вудс, коллекционер]:
«Это Volkswagen Kool Kombi. Опять же, Volkswagen. Этот автомобиль мне близок и дорог, потому что был одним из наших свадебных автомобилей. Мы заказали их для свадьбы, и они были на столах гостей».
А этот «Кемпер мечты» – любимец и коллекционеров кукол Барби, и поклонников машинок Hot Wheel.
Вот ещё один интересный экспонат – сервисный центр Hot Wheels.
[Дуг Вудс, коллекционер]:
«Здесь есть лифт, динамометр, бензоколонки, автомойка, парковка и гаражи. А эта машинка Hot Bird 80-х годов шла в комплекте».
Несколько наборов 68-го и 70-го года хранятся на полке. Коробки пока никто не вскрывал.
25 000 экспонатов – ещё не рекорд. Американец Майк Зарнок собрал почти 30 000 машинок Hot Wheel. Но Дуг и не стремится превзойти чьи-то достижения, просто наслаждается своим хобби. Его, кстати, поддерживают и жена, и шестилетняя дочка.
Двадцать пять лет назад канадец основал клуб поклонников Hot Wheels. Его члены встречаются ежемесячно. В феврале Дуг даже продемонстрировал самые редкие машинки на Канадском международном автосалоне. А сейчас подумывает о том, чтобы создать передвижной музей. Хочет показать коллекцию людям.
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