ООН представила «шокирующие» цифры о мигрирующих видах животных

Этот красивый снежный барс обитает в горах Северной и Центральной Азии. По данным Всемирного фонда дикой..

Этот красивый снежный барс обитает в горах Северной и Центральной Азии. По данным Всемирного фонда дикой природы, эти животные пересекают границы двенадцати стран, включая Китай, Индию, Россию и Монголию.

Они и ещё многие виды стали фокусом нового отчёта ООН. Он призван предупредить мир об опасности, которая нависла над мигрирующими животными.

Доклад представила Организация по сохранению мигрирующих видов на саммите в Узбекистане.

Согласно нему, 44% видов, выживание которых зависит от миграции, находятся в упадке. При этом пятая часть – под угрозой исчезновения.

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Речь идёт о животных на всех континентах. Они страдают от наступления городов и фрагментации среды обитания, а также от загрязнения окружающей среды и инвазивных видов.

Защитники природы призывают ООН добавить в Конвенцию по сохранению мигрирующих диких животных больше видов.

[Колман О’Криодейн, представитель WWF]:«Ожидается, что будут приняты решения о добавлении в сферу действия конвенции некоторых новых видов, в том числе ряда акул и скатов, а также нескольких видов птиц и млекопитающих. Также запустят большую инициативу по установлению связей между экосистемами».

Некоторые программы уже стали успешными. Например, инициатива по восстановлению численности сайгаков.

[Колман О’Криодейн, представитель WWF]:«Это великолепные, необычные и причудливые животные. В конце 90-х – начале 2000-х годов их действительно истребляли охотой. Когда охота прекратилась, произошёл резкий популяционный кризис из-за вспышки болезни. Но теперь его статус уже не критический. Он в списке видов, находящихся под угрозой. Это наименее серьёзная категория угроз».

Защитники природы говорят, что мигрирующие животные полагаются на здоровую окружающую среду, которая не ограничивается границами стран. По их словам, усилий лишь отдельных государств будет недостаточно.

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