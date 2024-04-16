Модный дом Dior представил свою осеннюю коллекцию в Нью-Йорке

Французский люксовый бренд Dior представил свою новую осеннюю коллекцию в Бруклинском музее Нью-Йорка перед множеством знаменитостей...

Французский люксовый бренд Dior представил свою новую осеннюю коллекцию в Бруклинском музее Нью-Йорка перед множеством знаменитостей. Среди них Мишель Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Наоми Уоттс и Шарлиз Терон. Некоторые пришли на мероприятие с детьми.

Подиум оформляла художница Клэр Фонтен, известная своим интерактивным искусством со смыслом.

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[Клэр Фонтен, художница]:«Нам очень повезло, что Мария Грация пригласила нас работать бок о бок, чтобы выставить наши работы на фоне её коллекции. Эти руки олицетворяют позитив и расширение возможностей женщин. И это руки швей, дизайнеров, меня и Марии Грации, а также руки женщин, которые сделали этот проект возможным».

Последняя коллекция Марии Грации Кьюри – это дань уважения Нью-Йорку, городу свободы и слияния культур. Дизайнер черпала вдохновение в ярких символах двух мировых столиц моды – в статуе Свободы и в Эйфелевой башне. Её наряды олицетворяют диалог между двумя городами.

Кроме того, вдохновением для Кьюри стала культовая актриса Марлен Дитрих, известная своим смелым стилем. Дух Дитрих вплетён в коллекцию в виде английских тканей и мужских силуэтов.

В образах использовался твид разной плотности, цвета и качества. Также грубые куртки сочетаются с широкими брюками или юбками-карандашами ниже колена.

Мягкости коллекции придали изысканные вечерние платья из атласа, мятого бархата и крепа.

В целом в нарядах преобладали чёрный и серый цвета. Образы дополняли мерцающие ткани, бахрома и обувь на платформе или танкетке.

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