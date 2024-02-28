Летающий автомобиль привезли из Калифорнии на выставку Mobile World Congress в Барселоне. Пока это прототип, но..

Летающее авто с новой концепцией показали на выставке MWC в Барселоне

Летающий автомобиль привезли из Калифорнии на выставку Mobile World Congress в Барселоне. Пока это прототип, но уже в конце следующего года он может встать на конвейер.

Концепт создала американская компания Alef Aeronautics. Он может взлетать и садиться вертикально. Винты спрятаны в кузове автомобиля. При этом корпус представляет собой воздухопроницаемую сетку.

После взлёта кузов разворачивается вертикально, и машина превращается в своеобразный биплан. Кабина тоже поворачивается, поэтому водитель и пассажир сохраняют нормальное положение.

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[Константин Кислый, сотрудник компании Alef Aeronautics]:

«Это настоящий летающий автомобиль, похожий на тот, какой мы знаем по научной фантастике».

Компания уже создала два прототипа. Оба рабочие. Каждый вмещает двух человек. Цель разработчиков – достичь того, чтобы автомобиль мог на одном заряде проезжать 320 километров и столько же пролетать.

[Константин Кислый, сотрудник компании Alef Aeronautics]:«У автомобиля восемь электрических двигателей. Мы используем доступные литий-полимерные аккумуляторы, поскольку хотим выйти на рынок как можно быстрее. Мы не зациклены на конкретном силовом агрегате, поэтому можем использовать, например, водородный двигатель».

Если позволят законы, то начнётся производство серийных летающих авто. Сначала они будут стоить по 300 000 долларов. Со временем, когда машин будут выпускать много, их цена снизиться до уровня обычного автомобиля.

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