Житель Торонто превратил свой дом в эксцентричное произведение искусства

79-летний житель Торонто Альбину идёт мимо фасада дома, который украшал своими руками. Такое необычное оформление –..
Дата загрузки: 2024-04-11
В итоге он повредил позвоночник и стал инвалидом. В то время хирурги вставили ему в спину две металлические пластины и шесть винтов.
С тех пор Альбину проводит дни дома, занимаясь таким необычным оформлением, чтобы не умереть со скуки и также отвлечься от постоянной боли.[Альбину Каррейра, житель Торонто]:
«У меня здесь 350 тысяч монет повсюду в цементе: на этой двери, сбоку с обеих сторон. Очень много».
Стены, двери и окна украшены тысячами деревянных и металлических деталей, а также винными пробками, игрушками, камнями, ракушками и монетами.
Альбину говорит, что помимо своего хобби пытается также вести активный образ жизни.[Альбину Каррейра, житель Торонто]:
«Я гуляю каждый день, не слишком много, километр-два. И у меня всё хорошо. Ещё я мало сплю. Если спишь слишком много, это плохо».
К дому Альбину специально приходят посетители.[Ленокс, посетитель]:
«Мне это очень нравится. Я смотрю на это и думаю, что это очень-очень уникальный вид искусства». [Рут Кемунто, соседка]:
«Интересно, как он всё делает и чинит. Каждое утро, когда я здесь прохожу, он продолжает работать под громкую музыку».
Когда в доме не осталось свободного места, Альбину переключился на гараж и машину.[Альбину Каррейра, житель Торонто]:
«Мне нравится, как эта дама машет. Это в ней самое интересное».
Он говорит, что за много лет использовал более 600 000 шурупов, 3000 винных пробок, сотни ракушек и множество старых игрушек соседских детей.
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