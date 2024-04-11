Житель Торонто превратил свой дом в эксцентричное произведение искусства

79-летний житель Торонто Альбину идёт мимо фасада дома, который украшал своими руками. Такое необычное оформление –..

79-летний житель Торонто Альбину идёт мимо фасада дома, который украшал своими руками. Такое необычное оформление – смысл его жизни последние 30 лет. В 1972 году он вместе с женой эмигрировал из Португалии в Канаду. А спустя примерно 20 лет, работая на стройке, упал с высоты.

В итоге он повредил позвоночник и стал инвалидом. В то время хирурги вставили ему в спину две металлические пластины и шесть винтов.

С тех пор Альбину проводит дни дома, занимаясь таким необычным оформлением, чтобы не умереть со скуки и также отвлечься от постоянной боли.

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[Альбину Каррейра, житель Торонто]:

«У меня здесь 350 тысяч монет повсюду в цементе: на этой двери, сбоку с обеих сторон. Очень много».

Стены, двери и окна украшены тысячами деревянных и металлических деталей, а также винными пробками, игрушками, камнями, ракушками и монетами.

Альбину говорит, что помимо своего хобби пытается также вести активный образ жизни.

[Альбину Каррейра, житель Торонто]:«Я гуляю каждый день, не слишком много, километр-два. И у меня всё хорошо. Ещё я мало сплю. Если спишь слишком много, это плохо».

К дому Альбину специально приходят посетители.

[Ленокс, посетитель]:«Мне это очень нравится. Я смотрю на это и думаю, что это очень-очень уникальный вид искусства». [Рут Кемунто, соседка]:«Интересно, как он всё делает и чинит. Каждое утро, когда я здесь прохожу, он продолжает работать под громкую музыку».

Когда в доме не осталось свободного места, Альбину переключился на гараж и машину.

[Альбину Каррейра, житель Торонто]:«Мне нравится, как эта дама машет. Это в ней самое интересное».

Он говорит, что за много лет использовал более 600 000 шурупов, 3000 винных пробок, сотни ракушек и множество старых игрушек соседских детей.

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