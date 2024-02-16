Арест на 14 февраля: как медведь-полицейский выманивал наркоторговку

Медведь с шариком и конфетами стоит на одном колене у дома в Лиме – столице Перу...

Медведь с шариком и конфетами стоит на одном колене у дома в Лиме – столице Перу. И вот уже за подарками спускается дама его сердца.

Правда, через мгновение женщина уже лежит на земле, и на неё надевают наручники.

Так, на 14-е февраля полиция Перу провела специальную операцию по поимке подозреваемой в торговле наркотиками.

Эта женщина обычно ходила с охраной. Но мнимому поклоннику удалось выманить её из дома в одиночестве. Он же и произвёл арест.

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Как сообщает полиция, во время обыска в доме нашли 1500 доз кокаина. Также арестовали мать женщины. Её тоже подозревают в торговле наркотиками.

В полиции говорят, что использовали метод ареста с помощью мишек и раньше. И каждый раз женщины попадались на крючок.

В этот раз операцию назвали «Мишка любви – за безопасность».

По данным ООН, Перу и Колумбия – главные в мире производители кокаина. Только за прошлый год перуанская полиция разрушила более 770 лабораторий, а также 65 подпольных взлётно-посадочных полос для доставки наркотиков по воздуху. Также было ликвидировано 115 банд.

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