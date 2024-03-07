19 000 голов скота на борту: скандальное судно прибыло в Ирак

Перевозящее скот судно, которое в прошлом месяце вызвало переполох в Кейптауне, прибыло в пункт назначения в..

Перевозящее скот судно, которое в прошлом месяце вызвало переполох в Кейптауне, прибыло в пункт назначения в Ираке.

На борту корабля «Аль-Кувейт» – 19 тысяч голов крупного рогатого скота. Когда оно стояло в Южной Африке, жители Кейптауна стали массово жаловаться на ужасный запах. Он распространился по всему городу.

Это вызвало опасения по поводу состояния коров на борту. На тот момент они находились там уже более двух недель.

Зоозащитники начали устраивать протесты, прозвав судно «кораблём смерти». На осмотре скотовоза настояли специалисты из Общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Капитан их пустил, и они провели на судне три дня. Нашли там три мёртвых коровы и ещё несколько животных в плачевном состоянии, которых пришлось усыпить.

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Запах распространялся из-за неубранного навоза. Позже экипаж эту проблему устранил.

[Ихад Абд аль-Вахед, глава по разгрузке в порту Умм-Каср]:

«Как видите, корабль сегодня пришвартовался. Это произошло после всех процедур безопасности, юридических и медицинских процедур и принятия всех мер Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства для проверки товаров на судне, включая домашний скот, и после получения всех официальных разрешений».

Скотовёз следовал из Бразилии в Ирак. Ему пришлось пойти по более длинному маршруту из-за того, что в Красном море начали орудовать боевики-хуситы. Они атакуют суда в знак солидарности с Палестиной.

В Кейптаун корабль заходил для дозаправки и докупки корма. Весь путь в Ирак занял почти полтора месяца.

[Ихад Абд аль-Вахед, глава по разгрузке в порту Умм-Каср]:

«Судно было в пути 41 день. Причиной задержки стала неспокойная обстановка в Красном море. Капитан несёт ответственность за корабль и груз. Он всегда выбирает безопасные маршруты».

Многие зоозащитные организации называют перевозку скота по морю устаревшим и негуманным способом транспортировки.

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