40 кошек встречают гостей в котокафе в Ираке

Почти 40 кошек встречают гостей в этом кафе в Эрбиле на севере Ирака. Здесь можно выпить..

[Айя аль-Махмуд, владелица котокафе]:

«Мы всегда выступаем за доброту к животным и заботу обо всех, не только о кошках. Вот идея, стоящая за нашим кафе. Мы открыли его, чтобы помогать людям и пробуждать в них доброту к животным».

Почти 40 кошек встречают гостей в этом кафе в Эрбиле на севере Ирака. Здесь можно выпить кофе и поиграть с пушистыми питомцами. Большинство из них раньше были бездомными.

Мохаммед Мустафа здесь – частый гость. Держать кошку дома пока не может. В его семье таких питомцев недолюбливают, а у мамы и вовсе айлурофобия – навязчивая боязнь кошек.

[Мохаммед Мустафа, гость кафе]:

«Я иногда привожу сюда маму и родных, чтобы они посмотрели на кошек и увидели, как другие люди добры к ним. Мало-помалу я стараюсь изменить их плохое отношение к кошкам, и в будущем, может быть, у меня дома появится такой питомец».

В кафе два зала. В одном живут кошки. Другой изолирован, и животных можно видеть через стекло. Это позволяет наблюдать за кошками со стороны и постепенно к ним привыкать. Уже несколько клиентов котокафе преодолели страх перед кошками.

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