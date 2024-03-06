Почему 80 учеников и три учительницы постриглись налысо

Девятилетней Марли поставили диагноз «рак». После 40 недель химиотерапии и ампутации ноги девочка собиралась вернуться в начальную школу.

Её лучшая подруга Кэмерон Маклафлин, очень обрадовалась, узнав, что Марли придёт на уроки. Она хотела поддержать подругу и подстригла волосы, но потом решила постричься налысо. Узнав об этом, Марли улыбнулась и сказала: «Теперь мы лысые подружки!»



Учителя, вдохновлённые таким состраданием, решили провести благотворительную акцию.

«Мы подумали: а что если попросить людей пожертвовать свои волосы или постричься налысо, чтобы собрать деньги на благое дело?», – поделилась учительница.



Эту акцию провели в начальной школе в Брумфилде в американском штате Колорадо. 80 учеников, три учительницы и мама одного ученика постриглись налысо, чтобы поддержать Марли. Всех бесплатно постригли восемь стилистов.



Марли тоже помогала постригать свою учительницу Эрин Даппер.

«Мне хотелось показать Марли, как она мне дорога, поэтому я подумала, что постричься налысо – это так просто», – поделилась учительница. – Дети увидели, что Марли жизнерадостная счастливая и смелая, а не измученная болезнью, как они себе представляли. Это был праздник».



Мама Марли, рассказала, что после этого события дочка стала смелее.

«За последний год она столько всего пережила, что, теперь может встретить жизненные проблемы лицом к лицу, – рассказала мама Марли. – Это событие помогло ей стать общительнее, увереннее в себе и счастливее. Мне очень радостно это видеть».

В акции участвовали не только сотрудники и учащиеся школы, но и другие люди. Некоторые постригли часть волос. В итоге удалось собрать более 25 000 долларов. Средства передали в благотворительную организацию, которая поддерживает исследования способов лечения детей, больных раком.